Ethan Brown, vd för Beyond Meat.

Amerikanska Beyond Meat, som säljer köttersättningsprodukter, stiger kraftigt i New Yorks förhandel. Bolaget har ingått ett partnerskap med kinesiska e-handlaren Alibaba, som ska sälja Beyond Meats produkter i sina livsmedelsbutiker ingående i kedjan Freshippo, skriver Fast Company.