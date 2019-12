Better Collectives riktade emission görs med 6 procent rabatt

Affiliatebolaget Better Collectives riktade emission om 4 miljoner aktier, som aviserades på tisdagskvällen, genomfördes till kurs 78 kronor per aktie, drygt 6 procent under tisdagen stängning på 83:30 kronor. Emissionen kommer att tillföra bolaget 312 miljoner kronor före transaktionskostnader.