Betsson i linje med förväntningarna – lägre intäkter i oktober

Betssons intäkter uppgick till 1.275,2 miljoner kronor vilket kan jämföras med 1.426,8 Mkr under samma period i fjol. Analytikernas prognos låg på 1.274 Mkr enligt Infront Datas sammanställning.

”Betssons ambition är att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv. Även om jag inte är nöjd med utvecklingen de två senaste kvartalen så är vi, genom de aktiviteter vi gjort och gör, väl förberedda när rätt affärsmöjligheter realiseras”, skriver Pontus Lindwall, vd för Betsson, i rapporten.

Sportboksintäkterna uppgick till 314,6 Mkr vilket var en minskning från 338,9 Mkr under samma period 2018. Sportboksmarginalen uppgick till 7,8 procent vilket var en ökning från 7,4 procent under samma period 2018.

Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under starten på det fjärde kvartalet, till och med 20 oktober, var 8 procent, 11 procent organiskt, lägre än under de genomsnittliga dagliga intäkterna under hela det fjärde kvartalet 2018.