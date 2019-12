Beskedet: TV4 och C More släcks vid midnatt– ”de stjäl tv-julen”

Under tisdagskvällen träffade Anders Nilsson Telias tillförordnade vd Christian Luiga och Casten Almqvist, som är affärsområdeschef för media. Enligt Com Hem/Tele2 var detta ett konstruktivt samtal även om utgången inte resulterade.

Efter ytterligare fruktlösa diskussioner med företrädare för Telia lämnar Com Hem/Tele2 på tisdagskvällen beskedet att TV4 och C More släcks ner för en tredjedel av Sveriges hushåll i natt, klockan 23.59.

”Ett helt obegripligt beslut”, säger TV4-gruppens vd Casten Almqvist.