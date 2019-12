Tunga besked från Africa Oils partner – rasar över 50 procent

Produktionsproblemen under 2019 gör att bolaget nu spår att produktionen under 2020 kommer att uppgå till 70.000-80.000 fat per dag. Under de tre efterföljande åren väntas produktionen ligga i snitt kring 70.000 fat per dag. Vad den tidigare guidningen för 2020 och framåt uppgick till framgår inte av måndagens pressmeddelande.