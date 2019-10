Bergs Timber drar ner på sågandet och lämnar Tändstickspalatset

Under hösten och vintern kommer Bergs Timber att minska produktionen vid de svenska sågverken med cirka 35.000 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 6 procent av bolagets svenska årsproduktion och cirka 4 procent av koncernens årsproduktion. Sågverket i Orrefors, som under senare år producerat endast furu, kommer under vintern rikta in sig på att i huvudsak såga granbarkborreangripen råvara.

”Vi genomför produktionsbegränsningar för att normalisera våra färdigvarulager och för att förbättra vår marknadsmix. Vi kommer tillsammans med våra fackliga representanter diskutera hur produktionsbegränsningen praktiskt ska genomföras”, uppger bolagets vd Peter Nilsson.