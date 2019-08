Berenberg: Kostnadstrycket ska minska – köp Handelsbanken

Investmentbanken pekar på att SHB:s kostnader växte 5 procentenheter mer än intäkterna under 2018 medan kostnaderna ökade med 6 procent under årets första halvår, mot samma period under 2018. Den nya vd:n Carina Åkerström sade i samband med halvårsrapporten att bankens resultat "inte är bra" som en följd av de "för höga kostnaderna relativt intäkterna".