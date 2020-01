Bensinpriset stiger – flera faktorer som pressar upp priset

Samtidigt faller oljepriset på världsmarknaden tillbaka något efter att tidigare ha stigit ordentligt i spåren av USA:s attack på den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani. På världsmarknaden kostar ett fat Nordsjöolja (brent) strax under 68 dollar, vilket kan jämföras med ett pris på drygt 66 dollar före attacken.

På tisdagen höjdes de rekommenderade priserna på diesel och bensin på bemannade bensinmackar i Sverige med tio öre per liter till 16,93 kronor respektive 16,23 kronor.

Efter det har råoljepriset dock tickat på upp igen och enligt Johan G. Andersson är det som skett under de senaste dagarna snarast en fortsättning på den trenden. De oljeproducerande länderna i oljekartellen Opec har under senare år försökt pressa upp priserna genom att införa produktionsbegränsningar som nu ser ut att ha börjat ge resultat.

Det har också skett andra förändringar under den senaste veckan som påverkar drivmedelspriset just i Sverige. Vid årsskiftet höjdes skatten på bensin och diesel med 15 respektive drygt 10 öre per liter. Samtidigt har nästa steg gällande den så kallade reduktionsplikten trätt i kraft som innebär att en större andel biodrivmedel ska blandas i drivmedlen.

”Det är svårt att isolera effekter av vad som är drivande på priset just nu”, säger Johan G. Andersson.

Hur trenden kommer att se ut framöver är dock omöjligt att sia om, enligt honom, då priset beror av flera osäkra faktorer som valutakurssvängningar och balansen mellan tillgång och efterfrågan.