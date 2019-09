Bensinpriset chockhöjs efter drönarattacken

Prishöjningen kommer i spåren av helgens drönarattack mot två oljeproduktionsanläggningar i Saudiarabien. Priset på Brent oljan rusade i sin tur med omkring 13 procent till drygt 68 dollar per fat under måndagen medan WTI-oljan steg drygt 12 procent till drygt 62 dollar per fat.