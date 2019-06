Bekräftat: Starbreeze företagsrekonstruktion förlängs

Att den krisande spelutvecklarens företagsrekonstruktion skulle tillåtas fortsätta låg i korten. Tidigare under fredagen rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att inga borgenärer hade motsatt sig att rekonstruktionsperioden förlängs. Det beskedet kom från Stockholms tingsrätt (ST).

Starbreeze och bolagets fem dotterbolag gick in i rekonstruktion redan under december förra året. Rekonstruktionsprocessen förlängdes senare med tre månader till den 3 juni och i förra veckan skickade Starbreeze in en begäran till tingsrätten om en förlängning med ytterligare tre månader.

Starbreeze hade handlats upp tydligt redan innan det officiella beskedet kom. Strax efter klockan 15 är aktien upp hela 13,7 procent till strax under 2 kronor. De senaste tio dagarna har aktien stigit 128 procent på förväntningar om ett positivt utfall i rekonstruktionsprocessen.