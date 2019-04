Beijer Electronics dubblade resultatet – men aktien backar

Under första kvartalet hade Beijer Electronics en orderingång om 369 miljoner kronor (399).

Beijer Electronics bedömer att koncernens omsättning och resultat 2019 fortsatt kommer att kunna förbättras jämfört med utfallet under 2018.

Resultatet per aktie uppgick till 0:70 kronor (0:34). Nettoomsättningen uppgick till 371 miljoner kronor (337), medan orderingången var 369 miljoner kronor (398).

”Orderingången under perioden 2018 innehöll några stora enskilda beställningar vilket inte var fallet under 2019. Exklusive de stora beställningarna 2018 ökade orderingången under det första kvartalet”, skriver bolaget.

Orderstocken vid utgången av kvartalet var 36 procent högre jämfört med samma tidpunkt 2018.