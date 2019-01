Beijer Electronics höjer resultatet – och föreslår utdelning

Beijer Electronics redovisar ett rörelseresultat på 20,2 miljoner kronor, upp från 3,4 miljoner under motsvarande kvartal 2017. Resultatet per aktie uppgick till 44 öre, upp från en förlust om 3 öre per aktie för fjärde kvartalet 2017.

Orderingången ökade med 37 procent i årstakt till 452 miljoner kronor och nettoomsättningen steg med 18 procent till 381 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår nu en utdelning om 50 öre per aktie efter att bolaget inte lämnat något utdelning 2017.