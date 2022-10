BE Groups rapporterar i linje med preliminära siffror

Stålgrossisten BE Group rapporterar siffror i linje med vinstvarningen tidigare i oktober. Minskad volym och höga kostnader har pressat bolagets marginaler.

”Marginalminskningen sågs redan under andra kvartalet och har därefter fortsatt. Trenden ser, just nu, ut att fortsätta även under fjärde kvartalet”, skriver vd Peter Andersson, i en rapportkommentar.