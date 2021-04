Bättre vinst och omsättning än väntat för Pepsico

Innehåll från Microsoft Annons

Digital kapacitet och kompetens har utvecklats till att bli en affärskritisk fråga för de flesta aktörer inom industrierna, såväl vad gäller tillverkningsprocesser som arbetssätt. Det kan emellertid vara svårt att överblicka hur digital och teknisk utveckling konkret kan användas för att både effektivisera tillverkning och processer, och öka kundnyttan.

– I och med industrins starka fokus på produktdesign och tillverkning ser sektorns utmaningar annorlunda ut än i de flesta andra branscher. Med rätt strategier och verktyg kan sektorn dock nyttja tekniken både för att nå hållbarhetsmål och produktionsmål och för att öka konkurrenskraft. Den 27 april anordnar Microsoft och DI därför ett webbinarium som granskar tillverkningsindustrins utmaningar och möjligheter med den digitala utvecklingen, säger Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Work och Security hos Microsoft.

Möta nya utmaningar

Medan omställningen under 2020 inte var något som någon hade kunnat förbereda sig på, betonar Henrik att samhället har kunnat dra stora lärdomar av det år som har gått. Den svenska industrin har klarat sig förhållandevis bra under pandemiperioden jämfört med många andra, men även här har det blottlagts en mängd svaga punkter. När nu vaccinutrullningen är igång börjar det handla om att just förbereda sig; hur kan man arbeta för att åtgärda brister och skapa bästa förutsättningar för att återgå till fullskalig produktion?

– Detta är något som diskuteras flitigt inom industrin i nuläget. De erfarenheter man har samlat på sig av digitala lösningar kan man nu använda för att möta kommande utmaningar på ett hållbart vis, såväl vad gäller hur man möter kunder och hur man får effektiv drift och processutveckling, till logistiklösningar och lagerhållning.

Teknik, plats och människa

På Microsoft har man inom initiativet Det nya arbetslivet konstaterat tre dimensioner som kommer att behöva samverka framöver – teknik, plats och människa. Henrik understryker att dessa dimensioner medför stora nya möjligheter för industrin – om de sköts rätt.

– Vad behövs egentligen för att man ska nå hög produktivitet, ett sömlöst flöde och ökad konkurrenskraft? Vi kan förvänta oss att behöva tänka utanför ramarna vad gäller allt från lokalutformning, produktdesign och säkerhet till maskinpark och andra tekniska aspekter. I förlängningen är detta emellertid en fråga om ledarskap och rätt förutsättningar för beteendeförändringar.

Den kommande tiden kommer att innebära en övergångsperiod, där både företagskulturer, teknologier och rutiner kommer att behöva förändras. Även här finns lärdomar att hämta; genom att använda data kring hur olika tjänster och verktyg används kan man se exakt var och hur inom organisationen man behöver driva förändringsåtgärder för att stärka verksamheten. Data om hur tjänsterna används ligger bland annat till grund för Microsofts egen produktutveckling, något Henrik rekommenderar även andra företag att göra för att driva sin transformation, möta medarbetarnas behov och öka både produktion och försäljning.

– Alla digitala lösningar lämnar spår, som sedermera kan ge aktörer förståelse för hur deras verksamhet fungerar i praktiken. Det är sådant som sedan kan användas för att stärka affären, på en mängd olika plan, avslutar Henrik.