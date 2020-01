Bättre resultat än väntat Lundin Petroleum – höjer utdelningen rejält

På fredagen var det dags för Lundin Petroleum att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2019. Intäkterna summerades till 749,7 miljoner dollar vilket var något bättre än väntade 741 miljoner dollar.

Produktionen uppgick till 135,1 tusen fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet vilket var en ökning från 82,1 tusen fat under samma kvartal 2018. Väntat var 131,8 tusen fat per dag.