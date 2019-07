Bättre resultat än väntat från Bank of America

Bank of Americas resultat per aktie landade på 74 cent för kvartalet och brädade därmed förväntningarna. Konsensusprognosen låg på 71 dollar per aktie i Bloombergs analytikerenkät.

Intäkterna uppgick till 23,2 miljarder dollar vilket var i linje med förväntningarna och motsvarar en ökning med drygt 2 procent på årsbasis.

Storbanken redovisar ett räntenetto på knappt 12,2 miljarder dollar för det andra kvartalet. Det innebär visserligen en ökning med 3 procent jämfört med fjolårets andra kvartal men är lägre än den lägsta prognosen i Bloombergs analytikerenkät inför prognosen. Analytikerkåren hade istället väntat sig ett räntenetto på drygt 12,4 miljarder dollar.