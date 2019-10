Bättre resultat än väntat från amerikanska Honeywell

Det justerade resultatet per aktie uppgick till 2:08 dollar, vilket kan jämföras med 2:01 dollar i Bloombergs prognossammanställning. Försäljningen kom in på 9,09 miljarder dollar, strax under väntade 9,11 miljarder.

”Totalt sett hade vi ett starkt tredje kvartal, vilket var en fortsättning på en bra inledning av året”, kommenterar Darius Adamczyk vidare.