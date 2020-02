Bättre resultat än väntat från Alfa Laval – men orderingången sviktar

Nettoomsättningen summerades till 12.964 Mkr vilket kan jämföras med 11.209 Mkr under samma kvartal året före. Här låg förväntningarna på 12.232 Mkr.

På tisdagen var det dags för Alfa Laval att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2019. Orderingången landade på 11.153 Mkr vilket var en minskning från 11.561 Mkr under samma kvartal året före och något under analytikernas prognos på 11.350 Mkr enligt Infront Datas sammanställning.

”De positiva marknadstrenderna fortsatte under det fjärde kvartalet och de flesta av Alfa Lavals slutmarknader växte jämfört med föregående år. Serviceaffären var särskilt stark och avslutade året med en 10 procentig organisk ordertillväxt under kvartalet”, skriver Tom Erixon, vd för Alfa Laval, i rapporten.

Blickar vi framåt så spår Alfa Laval att efterfrågan under det första kvartalet 2020 kommer bli ungefär som i det fjärde kvartalet. Vid föregående rapporttillfälle löd prognosen att efterfrågan under det fjärde kvartalet skulle bli något högre än under det tredje.