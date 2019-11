Bättre än befarat från den amerikanska ståljätten

US Steels justerade ebidta-resultat kom in på 144 miljoner dollar, över väntade 133 miljoner i Bloombergs snittprognos. Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0:21 dollar, jämfört med väntade -0:25 dollar.

Bolaget flaggade i september för att ebitda-resultatet skulle kunna bli så lågt som 115 miljoner dollar, då klart lägre än marknadens förväntningar om 190 miljoner. Guidningen höjdes därefter till cirka 139 miljoner dollar.

US Steel föll 4,2 procent i ordinarie handel på torsdagen, med klättrade 5,8 procent i efterhandeln.