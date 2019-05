Handelsbanken sänker Securitas – här är dagens rekar

Efter den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA:s godkännande för transplantationsprodukterna XPS och Steen Solution ser Pareto väsentligt färre kurstriggers den närmaste tiden. Godkännandet bedöms däremot borga för fortsatt tillväxt.

Under det första kvartalet 2019 visade Steen Solution en tillväxt på 43 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Trots det kom den samlade försäljningen under det första kvartalet in över 25 procent under Paretos förväntningar.

Xvivo har under den senaste tolvmånadersperioden rusat upp med nästan 100 procent och är upp omkring 40 procent sedan årsskiftet.

I den förkortade valborgshandeln på tisdagen stängde Xvivos aktie vid 185 kronor.