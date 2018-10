Barclays: Netent verkar ha fastnat i ensiffrig tillväxt

Netent, som tappat 40 procent av sitt börsvärde i år, är sämsta storbolagsaktie under tisdagsförmiddagen efter en rekommendationssänkning till jämvikt från övervikt från Barclays. Riktkursen sänks till 41 från 64 kronor.

I fokus i analysen är försäljningstillväxten. I våras sparkades Netents vd och efterträdaren Therese Hillman beskrev årets andra kvartal som en tillväxtbesvikelse i en intervju med Direkt.

Samtidigt flaggade hon för ambitionen att visa högre tillväxt under årets andra halvår än under det första halvårets drygt 7 procent mätt i kronor. Mätt i konstanta valutor backade försäljningen med 0,8 procent under det andra kvartalet.