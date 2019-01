Bankfest på Wall Street efter starka rapporter

Både Goldman Sachs och Bank of Americas aktier handlades upp rejält sedan vinster såväl som intäkter kommit in högre än vad analytikerna hade räknat med för kvartalet. Goldman Sachs steg 9,6 procent och Bank of America var upp 7,2 procent.

Ford sjönk däremot 6,2 procent, efter att ha släppt preliminärt resultat för helåret 2018. Biltillverkaren räknar med att den justerade vinsten per aktie hamnar i linje med bolagets senaste prognos.

