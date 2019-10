Bankerna sänkte Köpenhamnsbörsen

Jyske Bank fick ansluta sig till rapportperiodens offer då banken levererade en kvartalsrapport under förväntan. Aktien backade 5,4 procent. Resultatet före skatt minskade till 449 miljoner danska kronor mot förväntade 649 miljoner. Bolaget sänkte även sina förväntningar för helåret 2019, där Jyske nu ser en vinst efter skatt på cirka 2 miljarder danska kronor, mot tidigare kommunicerade 2,0-3,3 miljarder.

Oljeservicebolaget TGS Nopec handlades ned 3,2 procent sedan kvartalsrapporten kommit in under förväntan. Resultatet tyngdes speciellt av högra driftkostnader. Christopher Møllerløkken vid Carnegie menar att rapporten var ”något på den svaga sidan”.

Det pressade mobilspelsbolaget Rovio levererade en kvartalsrapport som rosades av marknaden. Aktien avancerade 10 procent. Bolaget upprepade tidigare prognos för helåret som delgivits marknaden under förra månadens vinstvarning.

Däcktillverkaren Nokian Renkaat backade 6,2 procent. Kvartalsomsättningen kom in i linje med analytikernas förväntningar medan rörelseresultat kom in under.