Bankerna mot strömmen på röd börs – Stordalen-bolag rusar efter stororder

Dagens vinnare

• På storbolagslistan OMXS30 ser storbankerna ut att avsluta året på bästa sätt. Swedbank, SEB och Handelsbanken placerar sig alla i topp och stiger mellan 0,3 och 0,5 procent. Något sämre går det för Nordea som placerar sig strax under nollan med en nedgång på 0,1 procent. Även medicinteknikbolaget Getinge går starkt och lyfter 0,4 procent.

• Small cap-bolaget Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, rusar 17,9 procent efter att ha tagit en uppföljningsorder från amerikanska hemelektronikkedjan Best Buy på 625 miljoner kronor. Därmed kommer Pricers digitala prisetiketter att synas i ytterligare 450 Best Buy-butiker. Pricer är för närvarande upp totalt upp 98 procent på börsen i år. Den norska hotellmagnaten Petter Stordalen gick in i bolaget så sent som i höstas och äger knappt 1 procent av kapitalet.

• Industrikoncernen Beijer Electronics klättrar 7,4 procent sedan det blivit klart att bolaget skrivit ett femårigt avtal med hisstillverkaren Otis med ett värde på över 150 miljoner kronor.