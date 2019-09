Bankerna lyfter Stockholmsbörsen med Nordea i topp

Storbolagsindexet OMXS30 var vid lunchtid 0,7 procent upp vid nivån 1.622. Vid det laget hade aktier för 6,6 miljarder kronor bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Utvecklingen bröt mot mönstret på Europabörserna som enda storbolagsindex på plus. Fortsatt osäkerhet kring brexit sänkte humöret på kontinenten.

Bankerna fanns i täten, med Nordea i topp ytterligare 2,8 procent upp, medan Swedbank handlades upp 1,7 procent, Handelsbanken 1,6 procent samt SEB 1,5 procent. Kronans försvagning under dagen, orsakad av en inflationssiffra för augusti som kom in under både marknadens och Riksbankens förväntningar, vägdes upp efter en initialt negativ reaktion.

KPIF sjönk 0,4 procent i augusti jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år.