Bankaktier vänder ner på Stockholmsbörsen

I topp inom storbolagsindex befann sig H&M-aktien med plus 1,1 procent till drygt 202 kronor. Santander har höjt riktkursen för H&M till 232 kronor från 196 och upprepat köp. Även Ericsson och Getinge tillhörde den grupp inom OMXS30 som gick bättre än index.

Bland storbolagen låg flera bankaktier på minus både i Stockholm och ute i Europa efter ett köptryck för sektorn i fredags. Nordea sjönk 2 procent, Handelsbanken och Swedbank runt 1,5 procent och var ned en bit över eller strax under 1 procent och SEB med 0,9 procent.

Better Collective fick köpråd av Dagens Industri i måndagens tidning och aktien klättrade 4 procent.

Det nyetablerade fastighetsbolaget Fleming Properties handlades i måndagens handelspremiär på handelsplattformen Spotlight Stock Market kring 120-122 kronor per aktie.

Det kan jämföras med att Fleming Properties under september emitterade aktier till ett pris om 10 euro per aktie, motsvarande cirka 108 kronor per aktie vid måndagens växelkurs.