Bank of England rör inte räntan

Bank of England konstaterar att den senaste tidens utveckling på brexit-fronten har gjort ekonomisk data mer volatil med sjunkande BNP under det andra kvartalet vilket väntas vända till plus under det tredje kvartalet.

”Kommittén bedömer att den underliggande tillväxten har bromsat in, men är fortsatt något positiv, och att ett visst överskottsutbud verkar ha öppnat sig inom företagen. Brexitosäkerhet har fortsatt att tynga företagens investeringar även om konsumtionstillväxten är fortsatt uthållig med stöd av hushållens stigande realinkomster”, skriver Bank of England.

Om det skulle bli en avtalslös brexit spår den brittiska centralbanken att pundet sannolikt kommer försvagas, inflationen stiga och BNP-tillväxten bromsa in.