Bank of England och London Metal Exchange sörjer drottningen

USA-börserna pendlade fram och tillbaka under torsdagen men avslutade dagen starkt.

Wall Street var på lynnigt humör efter den europeiska centralbanken ECB:s trippelhöjning och uttalande från Fed-chefen Jerome Powell. När dagens handel summerades var S&P 500 upp 0,7 procent efter att ha varit ned som mest 0,9 procent i den inledande handeln medan Dow Jones steg 0,6 procent och tekniktunga Nasdaq 0,6 procent.

”Jag tror vi har en nervös marknad inför nästa veckas inflationssiffra”, säger Art Hogan, marknadsstrateg på B. Riley Financial, till CNBC.

Elbilstillverkaren Rivian har avtalat med Mercedes-Benz om att bygga elbilar i Europa. De två bolagen ska enligt Bloomberg gemensamt investera i och driva en ny fabrik i anslutning till en existerande Mercedes-fabrik i Östeuropa. Produktionen väntas vara igång om ett par år och bolagen har inte kommunicerat några siffror på investeringens storlek. Aktien rusade med 10,9 procent.

Analysfirman Stifel har inlett bevakning av chiptillverkaren AMD med en köprekommendation. Aktien steg med 4 procent.

American Eagles vinst per aktie kom enligt CNBC in 9 procent under analytikernas förväntningar enligt Refinitivs sammanställning. Även prognosen för det innevarande kvartalet var svagare än väntat. Aktien rasade 8,8 procent.

Goldman Sachs har höt sin rekommendation för solenergibolaget First Solar från sälj till köp. Höjningen motiveras bland annat med att bolaget lär gynnas av den så kallade Inflation Reduction Act. Aktien steg med 2 procent.

Bland övriga bolag backade teknikjätten Apple 0,7 procent medan e-handelsbolaget Amazon steg 0,3 procent och mjukvarubolaget Microsoft 0,2 procent.