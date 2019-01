Bakslag för MGC i hovrätten – öppnar för styrelseförändringar i Oasmia

Avslaget innebär att MGC Capital troligtvis inte kan rösta på den extra bolagstämma som hålls i slutet av januari där bolagets störste ägare, Per Arwidsson, vill byta ut den nuvarande styrelsen.

Det var i samband med övertagande av ett lån om 108 miljoner kronor från Bengt Ågerups investeringsbolag Nexttobe som Oasmias styrelse lät företaget MGC Capital Ltd utnyttja teckningsoptionerna och omvandla dessa till aktier i Oasmia. Det är denna överlåtelse som Per Arwidsson menar inte har gått rätt till och som fick honom att i november förra året ansöka om en säkerhetsåtgärd vid Stockholms tingsrätt.

Förutom säkerhetsåtgärden begärde även Per Arwidsson att Oasmia skulle hålla en extra bolagsstämma med uppgift att utse en ny styrelse.

"Styrelsen behöver en annan typ av personer och kanske även den operativa ledningen. Det är åtminstone min ambition, men först måste vi ta oss in i bolaget och se till så att saker och ting är i ordning innan det går att bjuda in duktigt yrkesfolk inom det här området", sade Per Arwidsson då till Nyhetsbyrån Direkt.