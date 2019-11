Miljardbud på Madridbörsen – bäddat för budstrid

”En kombination med BME hade inneburit direkta och omedelbara fördelar för båda institutionernas intressenter under en tid när konsolideringen av finansmarknadsinfrastruktur accelererar”, säger Romeo Lacher, styrelseordförande för Six, i ett pressmeddelade.

På måndagsmorgonen stod det klart att Six erbjuder 34 euro kontant per BME-aktie vilket motsvarar en premie på 33,9 procent jämfört med fredagens stängningskurs.

”Euronext bekräftar att bolaget för samtal med BME:s styrelse vilket kan leda till att ett erbjudande görs eller inte”, skriver Euronext i ett kort pressmeddelande.

BME-aktien rusar med 38 procent till drygt 35 euro per aktie under måndagsförmiddagen, det vill säga över Six erbjudande på 34 euro per aktie.