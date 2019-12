Bactiguard tar mångmiljonorder i Kina

”Det här är den andra ordern från Well Lead utanför det initiala avtalet och förstärker bilden av att vi gått in i ett skede där försäljningen till slutkund i Kina kommit igång på allvar. Samtidigt förväntar vi oss inte några nya ordrar från Well Lead i början av nästa år, givet de stora volymer som levererats under tredje och fjärde kvartalet i år”, kommenterar vd Christian Kinch.

I juni 2018 tecknade Bactiguard ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead, som är tillverkare av medicintekniska förbrukningsartiklar.

De första två produktbeställningarna, värda sammanlagt 20 miljoner kronor, var en del av det initiala avtalet och levererades i andra respektive fjärde kvartalet 2018. En tredje order värd 4,8 miljoner kronor levererades i tredje kvartalet 2019. Den fjärde ordern som nu mottagits är värd ytterligare cirka 16,5 miljoner kronor.