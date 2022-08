B3 Consultings ordförande gör nytt storköp

Investeringsjätten Blackstone deltar i budgivningen om det brittiska bandet Pink Floyds musikkatalog, skriver Financial Times med hänvisning till källor.

Det brittiska bandet Pink Floyd, som grundades i mitten av 1960-talet, vill sälja rättigheterna till sin musikkatalog för 500 miljoner dollar, motsvarande över 5 miljarder kronor. Rättigheterna inkluderar albumet The Wall som innehåller låten ”Another brick in the wall” som beskrivs som bandets största hit.

Enligt FT är Blackstone en av intressenterna. Blackstone deltar i budgivningen om Pink Floyds musikkatalog genom Hipnosis Song Management där Blackstone är majoritetsägare, rapporterar Bloomberg med hänvisning till FT.

Tidigare har det varit känt att Warner Music och BMG, med riskkapitaljätten KKR i ryggen, är intresserade av att köpa rättigheterna. Andra budgivare uppges vara Sony Music och Primary Wave som backas av investeringsfirman Oaktree.