B3 Consultings ordförande gör nytt storköp

Företrädesemissionen omfattas till 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Emissionslikviden ska användas för vidareutveckling av interna program samt utlicensiering av dessa med särskilt fokus på VADA-programmet, heter det.

För varje aktie som ägs per avstämningsdagen den 28 oktober erhåller innehavaren en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen är 0:75 kronor per unit, motsvarande 0:75 kronor per aktie.

Vid fulltecknad företrädesemission och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 60 procent av kapitalet och rösterna.