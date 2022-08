Avmattning på Stockholmsbörsen – indexen närmar sig nollstrecket

Victoria 3, uppföljaren till de två tidigare Victoriaspelen som lanserades 2010 och 2003, kommer att släppas till PC den 25 oktober 2022.

Victoria 3 utannonserades första gången på Paradox digitala event PDXCON Remixed våren 2021 och spelet är gamingbolagets största lansering sedan Crusader Kings III släpptes i september 2020.

I pipeline, utöver det nya spelet Victoria 3, har Paradox ett antal DLC:s (nytt spelmaterial till befintliga spel) till befintliga storsäljare:

* Den 13 september släpps DLC:t Europa Universalis IV: Lions of the North till PC. Grundspelet Europa Universalis IV hade i början av februari i fjol sålts i över 2 miljoner exemplar.

* Den 27 september släpps DLC:t Hearts of Iron IV: By Blood Alone till PC. Paradox har inte släppt någon uppgift om hur många grundspel som sålts sedan våren 2018. Då rörde det sig om över 1 miljon sålda exemplar av Hearts of Iron IV.

* DLC:t Cities Skylines: Plazas and Promenades till PC och konsol har utannonserats men inte med mer än att det ska lanseras ”snart”. Här hade i juni i år över 12 miljoner grundspel sålts.