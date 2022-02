Även Arjos ordförande tankar aktier

Innehåll från Contentor Annons

Det är inte bara de rena e-handelsbolagen som siktar på expansion idag, fler och fler traditionella handelsbolag har även under de senaste åren setts bredda sina verksamheter med internetbaserad försäljning. Men för att lyckas i den ökande konkurrensen, både hemmavid och på nya marknader, krävs det att man får ut sina produkter snabbare och att hemsidan har rätt innehållsinformationen.

– Det blir allt viktigare, i den ökande konkurrens vi ser, att ha en optimerad skalbar innehållstrategi med SEO i åtanke för att få till en snabb expansion. Det är precis det vi hjälper våra kunder med, att komma igång med sin e-handelsexpansion på ett smartare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt så att företagen istället kan fokusera på sina kunder, säger Rabie Salem, vd på Contentor.

Fokus på e-handel

Contentor har, sedan starten 2007, valt att fokusera på content kring e-handel och digitala lösningar. Idag har bolaget en gedigen spetskompetens inom textinnehåll för e-handel, copywriters, översättning med certifierade översättare, automatiserade system för maskinöversättning och en teknisk plattform som medför en mer sömlös hantering av det innehåll som produceras, berättar Rabie Salem.

– Vi har byggt upp ett stort know how under 14 år och vi kan verkligen e-handel. Vi är idag en nära samarbetspartner till våra kunder genom hela deras tillväxtresa, både här hemma i Norden och internationellt. Vi har byggt upp en portfölj av tjänster, och fyllt på med ett tekniskt kunnande som gör att vi idag även kan erbjuda våra kunder nya smarta tjänster.

Effektivt med maskinöversättning med efterredigering

En tjänst som har utvecklats mycket under de senaste åren är maskinöversättning, med bättre språkkunskap och tonalitet.

– Det gör vårt hybridalternativ till ett mycket kostnadseffektivt och snabbt automatiserat alternativ idag när det kommer till översättningar av stora mängder text. Vi har under det senaste året investerat i ett smart översättnings- och affärssystem och kan koppla på drygt ett femtiotal olika maskinöversättningsmotorer. Vi guidar våra kunder till rätt översättningstjänst, och optimerar genom att komplettera maskinöversättning med professionell mänsklig översättning och redigering, säger Rabie Salem.

E-handelstrenden är tydligt, och det sker en fortsatt stor expansion, bara i Norden är det en generell tillväxt på 15 procent.

– Vi har under de senaste åren haft en stark tillväxt på Contentor, 2021 ökade vår omsättning med 45 procent. Jag tycker att det bevisar att vårt fokus på e-handel, där vi har byggt upp ett fantastiskt team och en hög kompetens, varit rätt väg att gå, avslutar Rabie Salem.

Om Contentor

Contentor är specialister på översättningar och contentskapande. Med e-handelns unika krav i åtanke som snabba leveranser, SEO-anpassning och automatisering hjälper Contentor tusentals kunder. Några av Contentors kunder är Cervera, CDON, Orkla, Partykungen, Footway, Nordic Nest, Aller Media, Proteinbolaget, Posterton, Gents, KitchenTime och Nordiska Galleriet. www.contentor.se

Läs mer: www.contentor.se