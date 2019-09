Avanzas nettoinflöde minskade i augusti – men antalet kunder ökar

Det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet kunder uppgick till 926.400 vid slutet av månaden (797.800), mot 914.600 för juli.

Nätbanken anger att antalet kurtagegenererande notor minskade i augusti med 5 procent från juli till 71.700 stycken per dag, samt ökade 8 procent från 66.600 per dag under augusti i fjol.