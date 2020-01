Autoliv redovisar starkare resultat - ser utmanande start på 2020

Fordonsunderleverantören Autolivs justerade rörelseresultat i fjärde kvartalet kom in på 242 miljoner dollar. Omsättningen kom in på 2.191 miljoner dollar. Däremot kommer bolagets prognos för rörelsemarginalen för 2020 in lägre än analytikernas snittförväntningar och vd Mikael Bratt ser ett utmanande första halvår.