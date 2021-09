Autoliv ökar fokus på automation och förarassistanssystem

Innehåll från Amesto Annons

Med modern teknik och automatiserade processer får du möjlighet att optimera och effektivisera logistiken i verksamheten. Resultatet blir ökat värdeskapande samtidigt som kostnaderna och utrymme för fel minskas.

Här berättar Lydia Olsson och Daniel Jansson på Amesto om sju områden där automatiserade lösningar kan förbättra ditt lager- och logistikflöde:

1. Från order till plock och pack

Har ni system som pratar med varandra? Efter att kunden har gjort sin beställning, antingen via e-handel, onlineformulär, e-post, telefon, CRM-system eller annat försystem; hur får lagret nödvändig information för plockning och packning? För optimalt lager- och logistikflöde är det smart att undvika manuellt arbete eller tidskrävande processer för att säkerställa att den första länken i logistikkedjan flyter.

Med korrekt integrerade system kan beställningar från kundgränssnittet vidarebefordras för att plockas och packas utan manuell påverkan, och du ser också till att priser, varor och lagernivå uppdateras i båda (eller alla) systemen.

2. Automatiserade plocklistor

Där människor arbetar kan mänskliga fel uppstå, fel som kan vara tidskrävande att rätta till. Högt tryck och många kundorder, som kommer in kan göra det svårt att hålla koll på vad som ska plockas och vart det ska skickas.

Automatiserade plocklistor hjälper till med denna översikt, både för vad som ska plockas, vad som ska prioriteras och vart det ska skickas. Detta kommer att leda till bättre och säkrare rutiner och spara lagerarbetarna mycket tid och arbete. Automation skapar också mer utrymme i lagret genom att optimera lagerhållning av varor. Systematisk organisering av produkter och smartare placering av varor och gods som inte behöver ta hänsyn till anställda som letar efter artiklar.

3. Bättre kontroll av plockning, packning och lager

Om inventeringen inte stämmer överens, då riskerar du att förlora värdefullt utrymme för föremål du redan har eller ta emot beställningar för föremål du inte har. Kanske är efterfrågan så stor att lageranställda inte har fått tid att ta reda på vad som ska skickas ut och du hamnar efter med beställningarna.

Utan uppdateringar i realtid av lager kan det vara svårt att både hålla koll och hantera plockning och packning. För vad har du egentligen i lager? Var hittar du varorna som ska packas? Klarar du att slutföra det tillräckligt snabbt när det gäller utlämning? Att söka paket och beställningar kan ta tid och då kan det snabbt bli förseningar.

Med hjälp av automatiserade rutiner och integrerade lagringssystem kan du enkelt effektivisera den dagliga driften, ta bort tidstjuvar och säkerställa stabil drift av lagret. Med detta på plats kan du också lättare planera transporter, vilket beror på bra flöde i lagret.

4. Minimera risken med flera reservleverantörer

Om du samlar in erbjudanden från olika leverantörer kommer du i större utsträckning att kunna se till att du får ut mesta möjliga av dina pengar och inte hamnar i en situation där varor inte dyker upp. Detta blev tydligt under pandemin, där många aktörer fick tomma lager. Undvik detta genom att ha ett integrerat beställningssystem via ett bredare utbud av leverantörer. Det sparar både tid och problem om oförutsedda situationer uppstår.

5. Få kontroll över data och rapporter

Genom att automatisera och uppgradera logistiksystemen blir det lättare att upprätthålla översikten och kontrollen, så att när fel uppstår blir uppgiften att hitta och lösa det enklare och säkrare. I e-handelns sammanhang uppdateras webbutiken enkelt och automatiskt med erbjudanden, priser och lagerstatus.

Bra datasystem och mer fördjupade analyser hjälper till att sortera omfattande data, som kan användas för avgörande beslut i ditt företag. Integrerade och samordnade system gör det lättare för dig att hålla koll på och se till att transport, e-butiker och varuhus håller en standard som fungerar korrekt. Alla rapporter hämtar data i realtid, vilket innebär att du ständigt är uppdaterad.

Det kan också vara smart att få anpassade Dashboards där du kan ha full kontroll över vilka delar du ska arbeta med i systemet, vilka delar som avviker och vilka som måste hanteras. Dessutom kan du ansluta till mer avancerade rapportverktyg som Power BI-lösningen PowerAnalyze, eller lösningar baserade på Excel-rapporter, till exempel Vismas OneStop-reporting.

6. Frigör tid för lagerhållning och kundservice

Förhållandet mellan butik och kund förändras ständigt och kundinteraktion är på god väg att flyttas från personlig kontakt till digitala plattformar. För att klicka hem beställningar via webbutiken ska fungera väl, krävs det att logistiken är välorganiserad. Med hjälp av en tredje part kan kunden automatiskt få meddelanden om att artikeln är på väg och att den äntligen har kommit. Detta sparar tid för både lageranställda och kundtjänstpersonal, tid som tidigare har använts för att svara på förfrågningar från kunder och samtidigt gör det möjligt för kunden att ha en överblick över varor och beställningar på ett enkelt sätt.

7. Enklare, snabbare och smidigare fakturering

Automatiserad fakturahantering kommer att kunna stärka kundupplevelsen och lindra repetitiva och rutinmässiga arbetsuppgifter. Kunden får en e-faktura, e-post eller brev direkt efter leverans, och du kan integrera betalningar till banker automatiskt, samtidigt som den arkiverar och sorterar kundfordringar på ett tydligt sätt.

Du behöver inte längre ställa dig själv frågan om var fakturan som gick ut till kunden har gått, eller varför ett återstående belopp inte har betalats. Likviditeten i företaget stärks, och du kan ha mer utrymme för att säkra flödet av lager snarare än att tänka på fakturabiten.

Till sist

Det viktigaste du kan göra för att säkerställa ett bra logistikflöde är att utvärdera de rutiner du har idag. Det finns många delar som skall fungera för att maskineriet ska fungera smidigt. Om en av länkarna i det omfattande logistikflödet misslyckas kan det påverka andra delar av processen och få stora konsekvenser.

Med digitala och automatiserade lösningar får du en enklare struktur och skapar samtidigt en bättre arbetsdag för dina anställda. Vi rekommenderar att du kontaktar en leverantör med expertis inom lager och logistik, som kan hjälpa till med den insikt du behöver, för att komma i gång!

