Autoliv i topp på kraftigt stigande börs efter tulloptimism

Den svenska börsuppgången var bred, med samtliga aktier i OMXS30-indexet stabilt på plus. I topp låg det under de senaste dagarna kurspressade bilsäkerhetsbolaget Autoliv, som steg 4 procent till omkring 700 kronor, och Atlas Copco, plus 4 procent.

Autoliv har fått rekommendationen övervikt av amerikanska Keybanc och accelererade uppgången efter de kinesiska uppgifterna om sänkta biltullar, medan Atlas Copco har fått höjd rekommendation till köp av UBS.

De för dagen i relativa termer svagaste aktierna bland storbolagen var Essity, Swedish Match och Astra Zeneca – som steg knappt 1 procent.