Guldintäkter ökar för gruvbolaget

First North-listade gruvbolaget Auriant Mining producerade under det första kvartalet 86,2 kilo guld, jämfört med 70,6 kilo i fjol. Intäkterna uppgick till 38 miljoner kronor, jämfört med 18,9 miljoner kronor 2018 och nettoresultatet landade på minus 14,2 miljoner kronor, jämört med minus 21,4 under samma kvartal i fjol.