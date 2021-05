Atlas Copco köper nederländskt ångpanneföretag

Vill du veta mer om Business Transformation in Finance?

När Oracle digitaliserade sin ekonomihantering hade man tre viktiga mål.

– För det första ville vi möjliggöra obegränsad skalbarhet genom att eliminera den mänskliga faktorn i våra affärsprocesser, säger Enzo Tolino, VP Finance EMEA på Oracle.

Det krävde i sin tur transaktionshantering som inte har några stegvisa kostnadsökningar, ingen mänsklig inblandning och inte heller någon kostnadsökning på grund av ökande volymer.

Det andra målet var att skapa det bästa beslutsunderlaget genom att kontinuerligt förbättra rapportering och analysförmåga, framförallt genom AI och maskininlärning.

– Att använda de teknikerna gör det möjligt för oss att förbättra våra sökinsatser och därmed våra analyser och insikter över tid.

Det tredje målet handlade om människorna.

– Vi ville skapa ett system som kunde glädja både våra kunder och anställda genom en bättre användarupplevelse.

De här målen valde Oracle att försöka nå genom att automatisera tre nyckelområden inom ekonomihanteringen, områden där man skulle kunna få stora effekter direkt efter införande: rapportering via Oracle ERP Cloud, planering via Oracle EPM Cloud samt utgiftshantering Oracle ERP Cloud. Och visst gav det resultat.

- Inom rapporteringen kunde vi till exempel se stora tidsvinster och bättre rapportering och beslutsunderlag, något som gör att våra anställda kan lägga mer tid på att utveckla affären istället för att ägna sig åt administration.

Samma resultat ser man inom planeringen.

– Nu får vi kontinuerligt rekommendationer och prediktiva analyser som är en stor hjälp i vår utveckling och i vårt strategiarbete.

Och inom utgiftshanteringen har automatiseringen verkligen skapat stor glädje hos de anställda, som nu slipper sitta och manuellt gå igenom kreditkortsräkningar och hotellkvitton.

– Att använda det automatiska systemet för första gången var himmelskt, säger Samuel Witt, vice president, product managment på Oracle.

– Det känns som att jag tidigare har ägnat flera år av mitt liv åt att gå igenom utgiftsredovisningar, så det här var en fantastisk upplevelse. Stort tack till teamet som har gjort det här möjligt.

Vill du veta mer om Business Transformation in Finance?

Varför är det så viktigt att tranformera finance? Vilka är utmaningarna? Hur ser marknaden och framtiden ut?

Välkommen att träffa Enzo Tolino, VP Finance EMEA som berättar mer om Oracles egen transformationsresa och resonerar om dessa frågeställningar tillsammans med Malin Nilsson, Partner consulting Finance Deloitte och Miguel Vergara, Business Development Manager Nordics på Oracle.

How to turn finance into your business performance engine

14 april kl 9–10.

Eventet är på engelska.

