Atlas Copco-konkurrenten resultat bättre än väntat – höjer prognosen

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 2:06 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Intäkterna uppgick till 4,53 miljarder dollar, mot förväntade 4,6 miljarder dollar.

Bolaget höjer i samband med rapporten sin vinstprognos för helåret 2019.

Det justerade resultatet per aktie för kvarvarande verksamheter väntas nu hamna på cirka 6:40 dollar, från tidigare 6:35 dollar per aktie. Väntat inför rapporten var 6:30 dollar per aktie för helåret 2019, enligt Bloomberg News.