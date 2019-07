Återköp och och utdelning tyngde Naxs substansvärde

Stockholmsnoterade Naxs, som huvudsakligen investerar i private equity-fonder, fick se sitt substansvärde minska med 2,4 procent under det andra kvartalet. Vid utgången av perioden uppgick det till 695 miljoner kronor, eller 62,20 kronor per aktie.

Det kan jämföras med 736 Mkr, eller 61,81 kronor per aktie, vid årsskiftet per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under andra kvartalet samt betalning av utdelningen för 2019 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet, enligt bolaget.

Resultat efter skatt i kvartalet uppgick till minus 1,1 Mkr, upp från minus 9,5 Mkr under samma period i fjol.

Inga nya investeringar genomfördes under kvartalet.