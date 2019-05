Stockholmsbörsen repade sig – men tungt för oljan

OMXS30 handlades upp 0,7 procent. Indexet föll tillbaka något under de sista handelstimmarna efter att som mest ha stigit 1,1 procent.

Därmed backade det breda indexet 1,9 procent under den gångna veckan medan OMXS30 stängde med en nedgång på knappt 2,2 procent för veckan.

Uppgången var bred med de flesta av Stockholmsbörsens sektorindex på plus. Undantaget var energibolagen som handlades ned stadigt under dagen trots att oljan återhämtade sig från torsdagens tapp under förmiddagen.

Lagom till börsstängning hade Brentoljan fallit tillbaka igen till 67,64 dollar per fat, ned 0,5 procent för dagen. Stockholmsbörsens delindex för energisektorn var ned 1,9 procent.