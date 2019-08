Återhämtning i tjänstesektorn – inköpschefsindex upp i juli

”Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen”, skriver han i en kommentar.

Delindex för orderingången steg visserligen jämfört med juni men ligger kvar under 50 för andra månaden i rad vilket alltså indikerar ett något svagare läge än normalt. Indexet steg från 46,3 i juni till 48,3 i juli. Delindexet svarar för den största nedgången i inköpschefsindexet under de senaste tolv månaderna och har tappat 11,8 enheter under perioden.