Återhämtning för oljan

Efter att ha fallit 2,6 procent under onsdagen och 2,8 procent under torsdagen tar Brentoljan revansch i den tidiga fredagshandeln. Spotpriset handlas upp en dryg procent till 81,1 dollar per fat när klockan närmar sig 7.

Även terminspriset är upp, plus 0,9 procent till knappt 81 dollar per fat.