Astra Zeneca på väg mot nytt stängningsrekord

– Multisjuka och sköra äldre utgör bara några procent av befolkningen, men tar upp 50 procent av vårdens resurser. Dessa patienter behöver vistas i en trygg miljö i hemmet eller på ett boende och har samtidigt behov av kontinuerliga vårdinsatser och monitorering som på ett sjukhus. Den här ekvationen har varit svår att lösa, men vår lösning gör just det, förklarar Henrik Cederqvist, vd på Cuviva.

Det han syftar på är en vårdplattform som övervakar patientens värden i vad som kallas nära realtid och därmed gör det möjligt att kunna sätta in insatser innan det sker en snabb försämring. Monitoreringen sker via sensorer, våg och andra mätinstrument – och patienten hanterar allt via en surfplatta där hen också kan prata med läkare och vårdpersonal.

– Vårdkvaliteten blir bättre när vi kan vara proaktiva i stället för reaktiva. Patienten får också möjlighet att när som helst prata med sjukvårdspersonal, vilket ökar tryggheten. Att minska risken för akutsituationer gör dessutom att kommun och region sparar in värdefulla resurser som då kan läggas på andra behövande. Det här är en digitalisering som alla tjänar på.

Siktar på Europa och kraftig exporttillväxt

Den första kunden i Sverige var hälsocentralen i Borgholm 2018. Sedan dess har det gått snabbt för Cuviva. Region Stockholm, Mölndals stad, Östersunds kommun och Capio är bara några av kunderna. Cuvivas plattform är också sedan slutet av 2022, som en av mycket få plattformar i Europa, MDR klass IIa-certifierad. Den möter därmed EU:s obligatoriska lagstiftning för medicintekniska produkter.

Affärsmodellen innebär att Cuviva tar ansvar för hela lösningen inklusive hårdvaran i form av surfplatta – och mätinstrumenten erbjuds via en prenumeration till privata och offentliga vårdgivare. Nu tas såväl plattformen som affärsmodellen på export.

– Vi börjar med Storbritannien, Nederländerna och Tyskland som alla är länder som satsar stort på digitalisering av vården och är vitala marknader att verka i för att bygga en digital plattform för det europeiska hemmet. Vår MDR-certifiering skapar också trygghet för vårdgivare att arbeta med Cuviva i sin digitala transformation. Inom tre år så tror vi att marknaderna utanför Sverige utgör en mycket signifikant del av vår omsättning, säger Henrik Cederqvist.

EKN täcker 75 procent av bankens risk

Exportsatsningar kräver kapital, inte minst för Cuviva som behöver köpa in stora volymer hårdvara för att sedan kunna hyra ut den till de nya europeiska kunderna. Därför tog Cuviva kontakt med statliga EKN, Exportkreditnämnden, som finns till för att hjälpa exportföretag och deras underleverantörer att göra fler och bättre affärer.

– Vi kände till EKN sedan tidigare och visste att de kunde vara med och dela bankens risk när svenska exportföretag behöver låna pengar. Vi kollade upp det och insåg att de till och med kan hjälpa nyetablerade tillväxtföretag som oss – och kan täcka upp till 75 procent av bankens risk.

När banken kan minska sin risk ökar sannolikheten att de kan bevilja lånet, och det var precis det som hände även för Cuviva.

– Samarbetet med EKN var avgörande för att vi skulle kunna få krediten och kunna ta det här steget ut i Europa så snabbt som vi nu kan göra. Nu siktar vi på att bli en av de större aktörerna på ”hospital at home”-marknaden i Europa och att kunna förbättra vården för ännu fler människor, säger Henrik Cederqvist.

