Astra Zeneca: Fas 3-studier visar stärkt ställning för Roxadustat

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att i Olympus-studien visade resultaten en ökning av hemoglobin, ett protein som finns i röda blodkroppar, med i genomsnitt 1,75 gram per deciliter mellan veckorna 28 till 52. Motsvarande ökning för placebogruppen låg på 0,4 gram per deciliter.

Rockies-studien visade på en genomsnittlig ökning av hemoglobin med 0,77 gram per deciliter mellan veckorna 28 till 52. Motsvarande ökning för behandlingsarmen med epoetin (under varumärket Epogen från Amgen och varumärket Procrit från Janssen Pharma, ett dotterbolag till Johnson & Johnson) låg på 0,68 gram per deciliter.

Anemi är ett vanligt allvarligt tillstånd hos patienter med kronisk njursjukdom. Patienterna kan då uppvisa tecken på att vara försvagade och andnöd.

”Resultaten från Olympus och Rockies stärker den potentiella rollen som Roxadustat kan spela genom att öka nivåerna av hemoglobin och hantera anemi som ofta är underdiagnostiserad och inte behandlad i tillräcklig utsträckning”, säger Astra Zenecas chef för forskning och utveckling av bioläkemedel, Mene Pangalos i en kommentar i pressmeddelandet.