Assa Abloy räknar med hög tillväxt för amerikanskt nyförvärv

Enligt Assa Abloy ger förvärvet av Luxer One även möjlighet till synergier med de av bolagets verksamheter som vänder sig till kommersiella fastigheter, flerbostadshus och fastigheter inom utbildningssektorn.

En lösning som blir allt vanligare är just leverans till skåp, där beställaren själv kan hämta varan utan att behöva anpassa sig till utlämningsställets öppettider eller passa tider för hemleverans. I Sverige finns till exempel företaget Instabox som erbjuder en sådan lösning.

Hur varor som handlats på nätet ska komma till slutkonsumentens händer – den så kallade last mile-problematiken – är en av de stora frågorna för e-handeln just nu.

"Vi arbetar redan med lösningar för hemleveranser som bygger på smarta lås, men det här är första gången vi kan erbjuda en lösning för click and collect", säger Björn Tibell som sedan september är ir-chef på Assa Abloy.

"UPS kan till exempel komma in genom dörren i fastigheten via våra smarta Yale-lås, sedan får de tillgång till boxen från Luxer One och kan leverera varan. Det blir effektivt för både leverantörer och fastighetsägare att ha en leverantör för båda systemen, och vi kan sälja en helhetslösning till fastighetsägaren", säger Björn Tibell.