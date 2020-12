Asienbörserna vänder uppåt

Innehåll från Inuit Annons

Företag och organisationer anammar alltmer en hybrid it-miljö som inkluderar molntjänster som Office 365, Azure och Google, vilket skapar ökade möjligheter till intrång. De kriminella ligger ofta före i den tekniska utvecklingen och det gör att det blir allt svårare att skydda sig mot ransomwareattacker, så kallade utpressningsvirus eller gisslanprogram.

– En stor anledning till att vi fortfarande ser många attacker är att de här brotten är väldigt svåra att utreda vilket innebär att det är liten risk i förhållande till insats och utdelning. Kryptovalutans intåg har dessutom medfört att det har blivit allt svårare att spåra den sortens betalningsvägar, säger Thorir Eggertsson, grundare och VD på Inuit.

Den nya digitala verkligheten skapar ökat behov av att titta på säkerheten på flera plan och att arbeta förebyggande. Svårigheten med att stoppa ransomware är att de som ligger bakom ofta förändrar lite i tekniken inför varje attack, vilket gör det svårare att upptäcka när nya incidenter sker. Så i tillägg till att skapa säkra och effektiva IT-lösningar hjälper Inuit idag även sina kunder med att skapa en sista försvarslinje inne i företagens nätverk ifall nuvarande säkerhetslösningar som bolagen använder inte stoppar intrånget.

– Genom att fokusera på vad som är gemensamt i krypteringen hos de olika ransomwareattacker som skett tidigare så kan vi med hjälp av AI och machine learning, hitta mönster och beteenden som återkommer. Programvaran RansomCare, som direkt märker avvikande beteenden i företagets filer och larmar blixtsnabbt, kan automatiskt isolera de infekterade enheterna från nätverket innan utbrottet sprids, berättar Thorir Eggertsson.

Om Inuit AB

Inuit erbjuder effektiva IT-lösningar som förenklar vardagen för både IT och personal. Lösningarna hjälper dig att uppnå hög säkerhet, ökad verksamhetsnytta och nöjdare användare inom områden som IT-säkerhet, IT service, endpoint och IT operations management, AD, molntjänster mm.